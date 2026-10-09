Basket, Dusmet (Trento): "A Udine saremo più fisici e a tutto campo"

"Domani sera andiamo a Udine e sarà una partita importante, perché abbiamo voglia di ripartire dopo due partite che non ci hanno soddisfatto, sia per il risultato sia, chiaramente, per il modo in cui sono maturati questi risultati. Abbiamo svolto degli allenamenti con grande attenzione sugli aspetti del gioco che dobbiamo migliorare, partendo dalla difesa e dal desiderio di essere più duri e più fisici in tutte le situazioni, sia sulla palla sia lontano dalla palla. Allo stesso modo, in attacco dobbiamo continuare a lavorare sui nostri principi e sulle situazioni che ci permettono di creare vantaggi e di coinvolgere tutti i giocatori. Udine è una squadra in grande salute: ha conquistato due buone vittorie nelle prime due partite, è una formazione esperta e gioca un'ottima pallacanestro. È inoltre ben allenata. Starà a noi trovare le soluzioni per limitarla, mettere il classico sassolino nei loro ingranaggi e permetterci di rimanere dentro la partita per 40 minuti, creando così le opportunità per vincere". Lo ha detto Davide Dusmet, assistant coach di Dolomiti Energia Trentino, dando la chiave di lettura del match esterno di sabato contro Udine. Palla a due alle 20 con diretta tv su Lbatv. "Sabato giochiamo contro Udine, una squadra forte che sta giocando molto bene - ha aggiunto il lungo Selom Mawugbe -. Saremo in trasferta, quindi ci sarà anche questo fattore da considerare. Dovremo innanzitutto mostrare un atteggiamento difensivo diverso e, in attacco, muovere bene la palla, avere fiducia nei nostri compagni e prendere i tiri aperti quando si presentano, giocando insieme. Sono convinto che mostreremo un volto diverso rispetto a quello visto contro lo Slask. So che siamo tutti molto motivati e non vediamo l'ora di scendere in campo contro Udine. Sappiamo però che non sarà una partita facile: sarà una sfida molto competitiva e fisica".