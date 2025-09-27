Milano-Cortina, Kiev: "Russi-bielorussi a Paralimpiadi? Italia non lo permetta"

"Comitato internazionale paralimpico, scherzate?". Questa la domanda che si pone il ministro degli esteri ucraino, Matvii Bidnyi, sui social, appresa la notizia della decisione da parte dell'Ipc che a Seul ha riammesso gli atleti russi e bielorussi dai prossimi giochi paralimpici di Milano-Cortina 2026 dopo essere stati banditi a seguito dell'invasione dell'Ucraina il 24 febbraio 2022. "In primo luogo continueremo a lottare per uno sport libero dalla propaganda russa. La posizione della parte ospitante e del comitato organizzatore è di grande importanza e stiamo già lavorando su questo. Esortiamo i nostri partner europei che ospiteranno i Giochi Paralimpici invernali a non permettere che la bandiera di un paese criminale sventoli su uno spazio libero e democratico mentre l'aggressione è ancora in corso", chiarisce Bidnyi rivolgendosi al Comitato organizzatore di Milano-Cortina.