Basket, colpo Virtus Bologna: ingaggiato l'azzurro Saliou Niang

Classe 2004, nella scorsa stagione ha vestito la maglia di Trento ed è stato uno dei protagonisti della vittoria della Coppa Italia da parte della squadra trentina, premiato oltretutto come miglior italiano della competizione. Niang, che nel febbraio 2025 ha esordito anche con la Nazionale Italiana, nelle ultime due stagioni con Trento è stato uno dei punti fermi sia nel campionato di LBA sia in EuroCup. In Italia quest'anno ha vinto il premio di 'Most Improved Player' della stagione, dopo essere stato in lizza anche tra i primi cinque migliori italiani del campionato e tra i primi cinque migliori under 22. Ha concluso la sua stagione fantastica con la chiamata dei Cleveland Cavaliers al Draft NBA lo scorso giugno.