Basket, coach Trento: "Treviso deve fare punti ma ci troveranno solidi"

"Ci aspetta uno scontro importante per la nostra stagione: dobbiamo riprendere un passo deciso in campionato e tornare ai nostri standard di rendimento, che nelle ultime settimane abbiamo un po' perso. La prova contro il Lietkabelis è stata una prestazione solida di una squadra che crede in quello che sta facendo e dobbiamo cercare di prolungare questo momento positivo il più possibile. Treviso ha la necessità di fare punti: è iniziato il girone di ritorno e il tempo stringe. Quindi, sarà una partita in cui proveranno a imporre il loro ritmo. Noi dovremo farci trovare pronti e preparati: sono concetti che possono sembrare frasi fatte, ma fanno parte del nostro modo di scendere in campo e non sempre ci siamo riusciti. Dobbiamo migliorare sotto questo aspetto, aumentare la nostra consistenza nell'arco dei 40 minuti ed evitare blackout e parziali che, in un campo caldo e carico di energia, possono pesare molto. Sarà una partita che con ogni probabilità si deciderà negli ultimi minuti e dovremo essere solidi fino alla fine".