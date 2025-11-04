Basket, coach Trento: "Nostro pubblico determinante contro Lietkabelis"

"Sarà una partita sicuramente complicata. Giocare in casa potrà darci una mano, ma dobbiamo recuperare bene dalle fatiche della sfida contro la Virtus Bologna. Affrontiamo un avversario che fa dell'organizzazione, sia in attacco che in difesa, uno dei propri marchi di fabbrica. Hanno giocatori di grande talento come Flowers e Morris, qualità tecniche in ogni ruolo, e sono una squadra estremamente fisica, con grande taglia. Una delle caratteristiche che li contraddistingue da molte stagioni è la capacità di giocare bene insieme, muovendo la palla con continuità e avendo idee chiare anche in difesa. Sarà un test impegnativo, ma sappiamo quanto sarà determinante la nostra capacità di rimanere dentro il nostro sistema, portando ognuno il proprio mattone per offrire una grande prestazione davanti ai nostri tifosi". Così Fabio Bongi, assistant coach di Dolomiti Energia Trentino, dando la chiave di lettura del match interno di EuroCup di stasera contro il club lituano Lietkabelis.