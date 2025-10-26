Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy

Basket, agguato a bus: gara Pistoia-Juvi inizia con ricordo autista

26 Ott 2025 - 22:05

La partita in casa contro la Juvi Cremona che i tifosi del Pistoia basket e la stessa squadra toscana avrebbero voluto fosse rimandata dopo i fatti di domenica scorsa è iniziata oggi alle 18 ricordando Raffaele Marianella, l'autista 65enne morto dopo essere stato colpito da una pietra durante l'assalto al pullman dei supporter che tornavano da Rieti. Come annunciato la Baraonda biancorossa, il gruppo cui fanno capo i tifosi che viaggiavano sul bus, è rimasta per il minuto di raccoglimento dedicato a Marianella e anche per il tempo delle prime due azioni volutamente non giocate dalle due squadre sempre in ricordo dell'autista morto. Poi i tifosi sono usciti dal Lumosquare, il palazzetto dove si sta giocando e che per la partita conta un pubblico oggi di circa 2.000 persone. All'interno del Lumosquare esposto anche uno striscione dai tifosi della Baraonda biancorossa - rimasto anche dopo la loro uscita -, con scritto: 'Un gesto vile mirato ad ammazzare - Raffaele voleva solo lavorare . Rip'. All'esterno del palazzetto esposto invece uno striscione della tifoseria degli Herons basket Montecatini in solidarietà alla squadra pistoiese. 

Ultimi video

01:27
Sinner dice no alla Davis

Sinner dice no alla Davis

02:11
MCH CAVALLO ALLEGRI VINCE MCH

Capannelle si illumina grazie a Star Of Life, neo acquisto dell'Alma Racing di Max Allegri

00:28
DICH SINNER POST DE MINAUR DICH

Sinner: "Spero in una grande finale"

01:15
Vienna, Sinner ai quarti

Vienna, Sinner ai quarti

00:33
DICH SINNER POST COBOLLI DICH

Sinner: "Bravo Cobolli, gran talento. Io non do nulla per scontato"

01:31
Poster di Milano-Cortina

Poster di Milano-Cortina

01:12
Marta Bassino operata

Marta Bassino operata

01:20
Vienna: Sinner facile

Vienna: Sinner facile

00:40
DICH GULLI CURATORE TRIENNALE 22/10 DICH

Milano-Cortina, Gulli: "In Triennale perché lo sport è cultura e arte"

01:47
MCH POSTER OLIMPICO MILANO CORTINA 22/10 MCH

Ecco i poster ufficiali dei Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026

01:36
DICH DE MAIO MILANO CORTINA 22/10 DICH

Milano-Cortina, l'entusiasmo di De Maio: "Il mondo della cultura celebrerà lo sport, i valori olimpici e paralimpici""

00:40
DICH VARNIER AD MILANO CORTINA 22/10 DICH

Milano-Cortina, Varnier: "I poster rappresentano bene l'Italia che vogliamo raccontare"

01:35
Premio Scopigno-Pulici

Premio Scopigno-Pulici

01:43
Volley, superlega al via

Volley, superlega al via

00:41
DICH TREVISANI SU SINNER DICH

Trevisani su Sinner: "C'è dispiacere ma è giusto il riposo se non diventa un'abitudine"

01:27
Sinner dice no alla Davis

Sinner dice no alla Davis

I più visti di Altri Sport

DICH SINNER POST DE MINAUR DICH

Sinner: "Spero in una grande finale"

DICH SINNER POST COBOLLI DICH

Sinner: "Bravo Cobolli, gran talento. Io non do nulla per scontato"

Vienna, Sinner ai quarti

Vienna, Sinner ai quarti

DICH GOGGIA DA TRENTO DICH

Goggia: "Per noi italiani sarà una grandissima emozione disputare un'Olimpiade in casa"

Sinner diventa un caso

Sinner diventa un caso

Cos'è il clostebol

Cos'è il clostebol

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
23:19
Automobilismo, Coletta: "Ferrari conferma impegno a lungo termine nel Wec"
23:00
Rally, Mabellini vince la Fiorio Cup
22:05
Basket, agguato a bus: gara Pistoia-Juvi inizia con ricordo autista
21:43
Tennis, Sinner presenta Laila a Vienna: "C'é anche la mia fidanzata..."
20:18
Tennis, Gaudenzi: "Troppi match? Tennisti imprenditori di se stessi"