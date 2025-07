Basket: 3X3 in Trentino, in gara anche Cierra Burdick e Rae Lin D'Alie

Il basket internazionale fa tappa a Castel Beseno, in Trentino. Oggi e domani 'To the tower' porta la pallacanestro all'interno delle mura del più grande castello del Trentino, trasformandolo in un palcoscenico dove sport, spettacolo e cultura si incontrano. All'interno della fortezza è stato allestito un campo da basket 3x3: tra i protagonisti annunciati ci saranno nomi come Cierra Burdick, medaglia di bronzo con Team Usa alle Olimpiadi di Parigi, e Rae Lin D'Alie, punto di riferimento della Nazionale italiana 3x3 e campionessa del mondo nel 2018. I tornei previsti saranno sia maschili che femminili, con un tabellone professionistico e uno dedicato alle categorie giovanili Under 16, pensati per offrire un'esperienza di alto livello sia agli atleti che al pubblico. Tra gli ospiti d'onore ci sarà anche David Hollander, professore della New York University e autore del bestseller How Basketball Can Save The World. Già promotore della risoluzione Onu che ha istituito il 21 dicembre come World Basketball Day, Hollander porterà a Castel Beseno la sua visione sul potere sociale e culturale dello sport. Le squadre maschili Pro in gara sono Zagreb con Marko Kero, Josip Sutalo, Jan Juric, Mark Vukovic; Montreux con Julien Erard, Tshi Kashama, Yino Martinez, Titouan Vannay; Team Italy con Jacopo Rapetti, Andrea Usardi, Kevin Amoruso, Michele D'Ambrosio Angelillo e B3 All Star con Christian Manfredini, Igor Jovanovic, Andrea Madella, Edoardo Marini.