Banca Ifis, +17% ricavi in sport nel 2023: trascina turismo sportivo

Il sostegno economico allo sport giovanile italiano produce un impatto sociale quattro volte superiore rispetto all`investimento erogato. È questo il risultato principale della misurazione d`impatto effettuata da Banca Ifis sulle Borse di studio erogate ai giovani atleti medagliati juniores del Coni dal 2021 ad oggi. La Banca ha rinnovato il proprio sostegno al progetto consegnando al Coni, per il quarto anno consecutivo, un assegno da 160mila euro che sarà distribuito in maniera uguale a tutti i medagliati azzurri juniores del 2024, portando così il suo contributo complessivo, dal 2021 a oggi, a 640mila euro. Inoltre, Banca Ifis ha presentato una nuova campagna pubblicitaria dedicata alla promozione dello sport giovanile che sarà on air dal 15 dicembre.