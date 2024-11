BADMINTON: BENINATI CONFERMATO PRESIDENTE NAZIONALE

Terzo mandato consecutivo alla presidenza della federazione italiana badminton per Carlo Beninati. Il n.1 uscente è stato infatti rieletto per il quadriennio 2025-2028 dall'assemblea che si è tenuta nel Salone d'Onore del Coni, a Roma: Beninati è stato confermato alla guida federale con 1415 preferenze pari al 85,50% dei voti. Eletti anche i nove membri del Consiglio Federale, con tre donne. "Sono contento di essere stato eletto per la terza volta alla guida di questa grande famiglia - ha detto Beninati -, questo rappresenta per me il mandato della maturità". Presente durante l'assemblea elettiva anche il presidente del Comitato italiano paralimpico, Luca Pancalli.