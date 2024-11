AUTOMOBILISMO, KUBICA RINNOVA CON AF CORSE PER IL WEC 2025

Robert Kubica sarà nella line-up di AF Corse nel 2025. Prosegue, quindi, il binomio iniziato nella stagione appena conclusa del FIA World Endurance Championship (WEC) che ha visto il pilota polacco al volante della Ferrari 499P numero 83 gestita da AF Corse. Sulla HyperCar gialla, Kubica ritroverà Yifei Ye, pilota ufficiale Ferrari. Il nuovo ingresso Phil Hanson, annunciato alla vigila dell’ultima gara in calendario, chiude l’equipaggio della numero 83. Nel mondiale 2024, Kubica e AF Corse (naturalmente insieme al già citato Ye e a Robert Shwartzman) hanno conquistato una vittoria assoluta e due affermazioni nel FIA World Cup for Hypercar Teams.

Robert Kubica: “Sono molto contento di poter proseguire questa esperienza con AF Corse al volante della Ferrari 499P. Quando siamo partiti per il progetto della vettura numero 83 era tutto nuovo. Oggi ci ritroviamo con 12 mesi di duro lavoro alle spalle, tante esperienze sia positive sia negative che useremo per migliorarci e per affrontare il FIA WEC 2025. Sarà sicuramente una stagione molto impegnativa, ma con l’esperienza acquisita quest’anno siamo certi di poter fare un lavoro migliore. Ci vediamo nel 2025”.