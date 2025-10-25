Automobilismo, Finali mondiali Ferrari al Mugello: pole a Scarpetta

Vincenzo Scarpetta ha conquistato la pole position per la gara che domani assegnerà il titolo mondiale del campionato Ferrari Challenge Trofeo Pirelli. Con il tempo di 2'04''441, il 18enne pilota napoletano ha battuto il campione europeo, lo svizzero Felix Hirsiger. Nel Trofeo Pirelli Am, si è imposto l'altoatesino David Gostner (2'04''877). Nella Coppa Shell il miglior crono è stato ottenuto da Rey Acosta (1'51''047). Nella stagione appena conclusa lo statunitense ha gareggiato sia nella Coppa Shell Europe che nel Trofeo Pirelli North America Am col quale ha vinto ieri l'ultima competizione che si è disputata al Mugello. Infine nella Coppa Shell Am, a partire al palo nella corsa sarà il tedesco Jan Sandmann (2'07''176), vincitore della gara di ieri riservata al raggruppamento europeo. Domani si svolgeranno tutte le competizioni che assegneranno i titoli iridati di ogni categoria, poi, a partire dalle 12,45, andrà in scena lo show Ferrari che coinvolgerà le vetture del Cavallino Rampante che hanno fatto e continuano a fare la storia del motorsport nel mondo. Fra le tante che si mostreranno al pubblico che per l'occasione avrà accesso gratuito all'area prato del circuito toscano, a fianco delle monoposto di Formula 1, del programma XX e prototipi, l'attenzione sarà focalizzata sulla 499P, la hipercar trionfatrice per il terzo anno consecutivo della 24 Ore di Le Mans e attualmente in lotta per la conquista del titolo iridato nella classifica piloti e costruttori del Campionato del Mondo Endurance (Wec).