Automobilismo: Ferrari in pista celebra il 3° titolo consecutivo Le Mans

La Ferrari 499P vincitrice per il terzo anno consecutivo della 24Ore di Le Mans, le Formula 1, la 296 Gt, la Gt3 e la Gt3 Evo e Challenge: teatro di questa inedita 'gara' di bellezza è stato l'autodromo del Mugello di Scarperia (Firenze) dove da martedì e fino a oggi sono andate in scena le Finali Mondiali Ferrari, il campionato monomarca del Cavallino che ha radunato i propri piloti che concorrono nei raggruppamenti europeo, nordamericano britannico e giapponese e 'australasia' per sfidarsi in una gara unica per la conquista del titolo iridato. E come ciliegina sulla torta, è andata in scena la festa conclusiva che ha riservato molte emozioni e sorprese. Per prime sono scese in pista tre Ferrari di Formula 1 guidate da Oliver Beretta, Giancarlo Fisichella e Andrea Bertolini, seguite dalle 296 Gt3 e Gt3 Evo. Ma non poteva mancare la parata delle tre hypercar 499P, le due ufficiali n/o 50 e 51 e la n/o 83 del team AF Corse vincitrice dell'ultima 24 Ore di Le Mans, portata al successo da Rober Kubica, Yifei Ye e Philip Hanson. I tre prototipi, preceduti nel giro di lancio dalla safety car, hanno avuto il via ufficiale da una bandiera tricolore, sventolata sulla linea di partenza. Davanti a tutti è scattata la n/o 83 a sancire il successo di questo 2025.