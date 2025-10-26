Automobilismo, Coletta: "Ferrari conferma impegno a lungo termine nel Wec"

Il responsabile Ferrari dei progetto endurance e corse clienti Antonello Coletta, presente oggi all'autodromo del Mugello di Scarperia (Firenze) dove si sono concluse le Finali Mondiali Ferrari, in un incontro con i giornalisti, ha voluto confermare la presenza a lungo termine della Ferrari nel Campionato del Mondo Endurance (Wec): "Saremo presenti nel Wec almeno fino al 2029 - ha annunciato Coletta -. A noi fa piacere competere con una macchina come la nostra 499P Le Mans hypercar che abbiamo pensato, progettato, sviluppato completamente come un progetto Ferrari. Certamente è molto più difficile e complicato rispetto a una vettura Le Mans Daytona hybrid (Lmdh), però quando vinci provi una soddisfazione maggiore". Le Lmdh sono prototipi che, pur correndo nella classe regina del Wec, sono realizzati utilizzando elementi comuni e con uno sviluppo più economico. Parlando poi dell'eventualità di un cambio regolamentare nel prossimo futuro ha detto. "Credo che per chi si affaccia alla categoria hypercar nel Campionato del mondo Endurance, sia importante avere la certezza di gareggiare con determinate regole per un periodo di almeno tre anni. Per la Ferrari l'unica opzione, anche in futuro, sarà quella che dia modo di realizzare per intero la vettura in casa".