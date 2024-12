Australian Open, wild card per Halep: "Grata ed emozionata di tornare a Melbourne"

L'ex numero uno al mondo Simona Halep, la cui carriera si è interrotta a causa di una squalifica per doping ridotta quest'anno in appello, sarà presente agli Australian Open dopo aver ricevuto oggi una wild card per il torneo di qualificazione. "Il pensiero di tornare in Australia dopo tre anni è emozionante e sono molto grata al torneo per questa opportunità. Ho lavorato duramente per prepararmi alla stagione 2025", ha detto la romena Halep, seconda classificata all'AO 2018, vincitrice del Roland Garros 2018 e di Wimbledon 2019. "L'Australian Open mi ha regalato alcuni dei momenti migliori della mia carriera, quindi non vedo l'ora di tornare a Melbourne e giocare di fronte ai tifosi australiani", ha dichiartao l'atleta cui venne ridotta la squalifica per doping da quattro anni a nove mesi per "incauto utilizzo di un integratore contaminato". Giovedì 9 gennaio si disputeranno le partite di qualificazione del turno finale, durante le quali verranno decretati i 16 uomini e le 16 donne che si assicureranno un posto nel tabellone principale dell'AO 2025.