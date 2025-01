Jannik Sinner ha trascorso la vigilia della finale dell'Australian Open, nella quale domani affronterà il tedesco Alexander Zverev, allenandosi in un campo al chiuso del National Tennis Centre, lontano dal sole e dagli sguardi dei curiosi. Un isolamento fondamentale per assorbire al meglio i consigli di Simone Vagnozzi, per concentrarsi su quel che ci sarà da fare in campo. Obiettivo confermarsi il re di Melbourne.