Australian Open, Nargiso: "Vittoria di Sinner contro Jarry non era scontata"

"La partita non era per niente scontata. Jarry è un giocatore scomodo, dal grande servizio e che ha già raggiunto grandi risultati su terra e cemento. Al primo turno di uno Slam dopo due mesi di inattività non è sicuramente l'ultimo arrivato. Ma comunque Sinner si è sbarazzato in tre set del cileno, giocando sempre meglio punto dopo punto. In uno torneo della Slam è davvero importante non lasciare per strada energie nei primi turni per poi ritrovarle a fine torneo". Così Diego Nargiso, ex numero 1 del tennis italiano, ospite di Radio Anch'io Sport su Rai Radio 1, sulla difesa del titolo di Jannik Sinner agli Australian Open iniziata con il convincente successo in tre set sul cileno Nicolas Jarry.