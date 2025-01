Australian Open: Nardi eliminato al primo turno

Luca Nardi è stato eliminato al primo turno degli Australian open, primo Slam della stagione. Il tennista pesarese, numero (83 del ranking), all'esordio in main draw, è andato avanti due set a uno ma non è riuscito a cogliere la sua prima vittoria in un major. Ha finito per cedere alla distanza contro il canadese Gabriel Diallo (numero 86 della classifica), che si è imposto 6-7(1) 7-6(3) 5-7 6-1 6-2. Al secondo turno affronterà la testa di serie numero 19 Karen Khachanov che ha battuto 7-6(5) 6-3 6-3 Adrian Mannarino.