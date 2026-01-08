Logo SportMediaset

Australian Open: la cinese Zheng annuncia che non parteciperà

08 Gen 2026 - 13:18

La cinese Zheng Qinwen, finalista dell'Australian Open 2024 (quando fu sconfitta da Sabalenka), ha annunciato il ritiro dal primo torneo Slam del 2026 (18 gennaio-1 febbraio), ritenendo la sua forma fisica insufficiente per competere a Melbourne. "Dopo un'attenta valutazione con il mio team e su consiglio medico, purtroppo mi ritiro dall'Australian Open 2026", ha dichiarato su Instagram la numero 24 del mondo. Dopo essersi sottoposta a un intervento chirurgico al gomito destro lo scorso luglio, in seguito alla sconfitta al primo turno a Wimbledon, la campionessa olimpica di Parigi 2024 è tornata sul circuito a fine settembre per il Wta 1000 di Pechino. Lì è stata costretta a ritirarsi al terzo turno, ammettendo di essere tornata a competere troppo presto. "Anche se il mio processo di recupero sta procedendo bene e la offseason si è svolta senza intoppi, le giocatrici devono mantenere un livello di forma fisica molto alto per competere in uno Slam. Al momento, la mia condizione non è ancora ottimale", ha detto Zheng. 

