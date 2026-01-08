Australian Open: la cinese Zheng annuncia che non parteciperà

La cinese Zheng Qinwen, finalista dell'Australian Open 2024 (quando fu sconfitta da Sabalenka), ha annunciato il ritiro dal primo torneo Slam del 2026 (18 gennaio-1 febbraio), ritenendo la sua forma fisica insufficiente per competere a Melbourne. "Dopo un'attenta valutazione con il mio team e su consiglio medico, purtroppo mi ritiro dall'Australian Open 2026", ha dichiarato su Instagram la numero 24 del mondo. Dopo essersi sottoposta a un intervento chirurgico al gomito destro lo scorso luglio, in seguito alla sconfitta al primo turno a Wimbledon, la campionessa olimpica di Parigi 2024 è tornata sul circuito a fine settembre per il Wta 1000 di Pechino. Lì è stata costretta a ritirarsi al terzo turno, ammettendo di essere tornata a competere troppo presto. "Anche se il mio processo di recupero sta procedendo bene e la offseason si è svolta senza intoppi, le giocatrici devono mantenere un livello di forma fisica molto alto per competere in uno Slam. Al momento, la mia condizione non è ancora ottimale", ha detto Zheng.