Per la prima volta in carriera Lorenzo Sonego accede ai quarti di finale di uno Slam e lo fa agli Australian Open. Inevitabile l'emozione al termine del match: "È incredibile, sono emozionato - ha detto nell'intervista in campo - È stata una partita difficile nonostante i problemi di Tien, ma sono felice di aver raggiunto i quarti di finale Slam per la prima volta. Essere qui è speciale. Questa settimana ho giocato bene e ho provato a godermi ogni momento in campo".