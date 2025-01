Australian Open, Binaghi: "Dobbiamo pensare che Sinner non è una macchina"

"A un certo momento della sera, Jannik ci ha ricordato che è un essere umano con tutte le debolezze che ognuno di noi ha, soprattutto alla sua età. Poi invece ci ha ricordato di essere il campione del mondo". Così a Supertennis, il presidente della Fitp, Angelo Binaghi, dopo le vittorie di Jannik Sinner e Lorenzo Sonego agli ottavi degli Australian Open. "Però se lo vogliamo aiutare, dobbiamo cercare di pensare che non può essere una macchina, non può stare sempre bene, non può vincere tutti i tornei. Dobbiamo fargli capire che pensiamo sia normale che lui si prenda delle pause, che abbia dei giorni in cui si sveglia male, in cui non si sente in forma smagliante. Credo che questo lo aiuterà a giocare ancora più leggero, come faceva oggi Rune che non aveva niente da perdere e giocava dei colpi fantastici", ha aggiunto.