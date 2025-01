Australian Open, Abodi: "Vittorie di Sinner mai scontate, dietro lavoro meticoloso"

"Diamo per scontato che essendo lui il numero uno arrivi fino in fondo. Non vorrei arrivare ad un piacevole senso di normalità della vittoria, perché dietro ogni partita e successo c'è un travaglio, un impegno, il lavoro meticoloso e l'ossessione a migliorarsi, che si manifesta ancora di più nelle vittorie. Credo che questo sia parte del valore dello sport che Jannik riesce ad esprimere nella sua massima espressione, che si fa testimonianza attiva e che fa diventare un atleta come Sinner un punto di riferimento per le giovani generazioni". Così Andrea Abodi, ministro dello sport e dei giovani, a margine della presentazione del Rapporto Sport 2024, in merito all'accesso in finale agli Australian Open di Jannik Sinner.