Australia nega visto a pallavolista condannato per stupro

28 Ott 2025 - 09:12

A un giocatore nederlandese di beach volley condannato per stupro nel 2016 è stato negato il visto dall'Australia per i Mondiali di beach volley ad Adelaide in programma dal 14 al 23 novembre, ha annunciato la federazione dell'atleta. Steven van de Velde, 31 anni, aveva 19 anni quando è stato condannato per atti sessuali con una bambina di 12 anni. Ha scontato parte della pena nel Regno Unito prima di essere trasferito nei Paesi Bassi, dove è stato infine rilasciato e ha ripreso a giocare a pallavolo nel 2017. "Eravamo consapevoli di questo rischio", ha dichiarato la federazione nederlandese in una nota, data la rigida politica australiana sul rilascio dei visti ai condannati. "Questa decisione è accettabile non solo per me, ma anche per il resto della squadra con cui abbiamo lavorato a stretto contatto per tutto l'anno", ha dichiarato il giocatore in un comunicato. Van de Velde ha già ammesso che si è trattato di "il più grande errore della sua giovane vita. Non posso tornare indietro, quindi devo accettarne le conseguenze", ha dichiarato. La partecipazione di Van de Velde ai Giochi olimpici di Parigi 2024 ha sollevato dubbi sulla possibilità di consentire agli atleti condannati per abusi sessuali di partecipare alle Olimpiadi. Durante la sua prima apparizione, è stato fischiato e bandito dal villaggio atleti.

