Australian Open, ecco l'ultima di Djokovic: abbraccia un gigantesco albero a Melbourne

Un abbraccio ad un gigantesco albero sudamericano nei giardini di Melbourne. È l'ultima delle stranezze di Novak Djokovic che, al termine della partita vinta con l'italiano Francesco Maestrelli ha raccontato al pubblico questa sua abitudine: appena può va nel parco urbano della città australiana ed abbraccia un fico brasiliano che considera una fonte di benessere. Il serbo, come tanti tennisti, adotta dei comportamenti rituali per mantenere la mente concentrata ed allontanare le distrazioni. Ha ammesso che ha la visita al giardino e l'abbraccio all'albero fanno parte dei suoi riti. "È il mio più vecchio amico qui a Melbourne", ha detto il goat del tennis mondiale.