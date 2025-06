Disco rosso anche per Fabio Fognini nel 'Boss Open' (ATP 250 - 734.915 euro di montepremi) che si sta disputando sui prati tedeschi, uno dei due tornei che segnano l'inizio dello swing su erba del tour maggiore. Il veterano tennista ligure, omaggiato di una wild card e che qui si aggiudicò un titolo nel 2013 giocando poi una semifinale nel 2014, ha perso in tre set contro il francese Corentin Moutet, al suo sedicesimo match in carriera sull'erba, col punteggio di 6-4, 6-7(3), 6-3.