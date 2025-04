Atp Montecarlo, Berrettini: "Con Zverev si può provare il 'colpaccio'"

Più sofferto il successo del carrarino che ha lottato due ore e 39 minuti sul Centrale per avere la meglio sul cinese Bu Yunchaokete (n.67) con il punteggio di 4-6, 7-5, 6-3. Al secondo turno affronterà il ceco Jiri Lehecka, in vantaggio 2-0 negli scontri diretti, ma mai affrontato sulla terra battuta. Berrettini, attuale n.34 del ranking, é stato meno "the hammer" del solito. Nelle quasi due ore del match ha messo in campo solo due ace e commesso ben quattro doppi falli. L'azzurro aveva vinto in rimonta l'unico precedente con il 24enne Navone, giocata nelle semifinali di Marrakech lo scorso anno. Zverev ha assistito all'incontro. "Mi aspetto una battaglia - ha detto Berrettini - per lui sarà il primo match sulla terra battuta europea, credo ci siano le condizioni per provare a fare il colpaccio". Intanto Berrettini é "felice di essere nuovamente competitivo dopo tutto quello che ho passato" in termini di infortuni.