Il serbo Novak Djokovic, attuale numero 5 del ranking, ha sconfitto in due set lo statunitense Sebastian Korda (25) nella semifinale del torneo Atp di Miami, con il punteggio di 6-3, 7-6 e approda in semifinale. Nel prossimo match Djokovic dovrà affrontare il bulgaro Grigor Dimitrov che ha battuto in rimonta l'argentino Cerundolo con il punteggio di 7-6; 4-6; 6-7.