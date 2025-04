ATP Madrid, il nuovo programma di domani dopo il blackout

Gli organizzatori hanno diramato il nuovo programma di gioco per martedì 29 aprile, che prenderà il via alle 12 con un'ora di ritardo rispetto al consueto. Sarà un concentrato di partite distribuite su sei campi, che vedrà in campo anche i due italiani che non sono riusciti a giocare. Lorenzo Musetti affronterà Stefanos Tsitsipas come 3° match dalle 12 sul Centrale, Matteo Berrettini invece se la vedrà con Jack Draper come 3° match dalle 12 sul Court 3. In campo tutti i match rinviati oggi, compreso Dimitrov-Fearnley (sospesa sul 6-4, 5-4), con l'aggiunta dei primi quattro ottavi di finale già definiti: Zverev-Cerundolo, Menisk-Bublik, Fritz-Ruud e Medvedev-Nakashima.