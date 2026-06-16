Atp Halle: Sonego ripescato come lucky loser, sfiderà Shelton

16 Giu 2026 - 17:59
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Lorenzo Sonego è stato ripescato come lucky loser al Terra Wortmann Open, l'ATP 500 di Halle. Il torinese è entrato al posto dell'australiano Nick Kyrgios, che si è cancellato a tabellone compilato. Numero 65 del mondo, Sonego giocherà al primo turno contro lo statunitense Ben Shelton, numero 5, che ha vinto quattro dei cinque precedenti confronti diretti, compreso l'ultimo negli ottavi a Wimbledon 2025: questo è anche la loro unica sfida sull'erba finora. Sonego l'ha battuto solo al Roland Garros 2023. Kyrgios avrebbe dovuto giocare in doppio con Mattia Bellucci, che in sconfitto Alexander Bublik. Ma la coppia si è cancellata dal tabellone. Al loro posto scenderanno in campo, come lucky loser, il tedesco Daniel Altmaier e il brasiliano Joao Fonseca.

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