ATP FINALS: RUUD "GIRONE APERTO, POSSO ANCORA QUALIFICARMI'

"E' possibile che io mi qualifichi se batto Rublev nella prossima partita. E' divertente perché è ancora un girone aperto. Nessuno è qualificato, nessuno è fuori. Abbiamo tutti bisogno di una vittoria per avere una possibilità. Sarà interessante". Lo ha detto Casper Ruud dopo la sconfitta con Alexander Zverev nella seconda partita delle Atp Finals di Torino. Guardando alla sfida di venerdì prossimo ha aggiunto: "Andrey è davvero un bravo giocatore. Non ha avuto il miglior inizio qui in finale questa volta, ma sarà una partita aperta, di sicuro. Le uniche due volte che l'ho battuto è stato qui, quindi vediamo cosa succede. Farò del mio meglio. Andrey è un mio caro amico. Andiamo molto d'accordo. Il mio piano di gioco è solo cercare di giocare un buon tennis". Riguardo alla sconfitta con Zverev: "Penso di aver giocato abbastanza bene. Semplicemente non ho ottenuto i punti giusti. Non sono riuscito a fare il break a Sascha. Ho avuto una brutta partenza nel tiebreak. Ma è così che vanno le cose. Tutto sommato, sono contento del livello che ho prodotto finora qui. Spero di riuscire ad averlo anche venerdì sera".