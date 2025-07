Atp Finals, Lo Russo: "Determinati a tenerle altri 5 anni a Torino"

"Noi siamo determinati a tenere l'evento altri cinque anni qui a Torino. Lo meritiamo perché abbiamo dimostrato di saperlo fare, e bene. La scelta di stare in Italia non è economica, perché altri concorrenti hanno cifre non paragonabili alle nostre. Ma noi ci abbiamo creduto e abbiamo lavorato tanto dall'inizio". Lo ha detto il sindaco di Torino, Stefano Lo Russo, in occasione della conferenza stampa di presentazione del masterplan delle Atp Finals 2025 in merito al futuro della manifestazione, che l'Italia ospiterà fino al 2030. "Abbiamo dimostrato di saper gestire bene questi anni, gestiremo alla grande l'edizione 2025 e lo facciamo con gli occhi rivolti ai prossimi cinque anni - ha aggiunto - Ci aspettiamo che tutti lavorino con questo obiettivo".