Atp Finals, Binaghi: "Già venduti oltre 198mila biglietti"

06 Nov 2025 - 17:20

"I numeri ci confermano che la direzione è quella giusta: a tre giorni dall'inizio della manifestazione abbiamo venduto 198.025 biglietti, 15.247 in più rispetto allo scorso anno alla stessa data, l'8,3% in più". A comunicare il dato, alla conferenza stampa delle Nitto Atp Finals al Grattacielo Intesa Sanpaolo, che precede il sorteggio dei gironi, il presidente Fitp Angelo Binaghi. "Il tasso medio di occupazione della Inalpi Arena è già al 96,54%, contro il 95,84% finale dello scorso anno - prosegue -. Le nazioni di provenienza degli acquirenti sono 102, e i biglietti venduti all'estero rappresentano circa il 18% del totale. E adesso, se ci è consentito, vorremmo, almeno per una settimana all'anno, toglierci i panni degli organizzatori e diventare tifosi - aggiunge Binaghi -. Tifosi dei nostri ragazzi e delle nostre ragazze, che per il secondo anno consecutivo sono presenti in tutte e quattro le gare dei Masters di fine stagione. Un risultato straordinario, che dà il senso di quanto questa avventura, iniziata cinque anni fa qui a Torino, abbia già cambiato il tennis italiano, portandolo ai vertici mondiali e facendolo diventare un simbolo di orgoglio nazionale e di successo condiviso".

