ATP FINALS, GAUDENZI: "CONTENTISSIMI DI TORINO, DOMANI SVELEREMO FUTURO"

"Su Torino e l'Italia siamo contentissimi. All'inizio avevo un po' di paura venendo da Londra alla O2 Arena, poi abbiamo iniziato con il Covid, ma la risposta è stata fantastica. L'atmosfera ci rende stracontenti". Così il presidente dell'Atp Andrea Gaudenzi, prima delle due semifinali delle Atp Finals di Torino. "Non posso anticipare nulla, domani dopo la finale annunceremo il futuro delle Atp Finals. Il prossimo anno saremo comunque ancora a Torino", ha aggiunto l'ex giocatore azzurro, "in Italia c'è un grandissimo boom grazie a Jannik Sinner, ma il nostro obiettivo è far crescere il movimento a livello globale". Infine, sulla possibilità di tornare anche nei tornei Atp alle finali 3 set su 5, ha detto a Sky: "Io ho il pensiero diretto agli spettatori e penso che lo spettacolo più bello sia 3 su 5. L'Atp decise di uscire dai 3 su 5 dopo una storica finale di Roma tra Federer e Nadal perchè c'era troppo poco tempo per i finalisti per recuperare in vista del torneo successivo ad Amburgo. Ma sarà un argomento di discussione in futuro".