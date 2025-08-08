Atp Cincinnati, domani l'esordio di Sinner: terzo match sul Centrale

Jannik Sinner è pronto a debuttare a Cincinnati per difendere il titolo conquistato nella scorsa stagione. L'azzurro lo farà domani, sabato 9 agosto, quando sfiderà Daniel Elahi Galan nel terzo match previsto sul Centrale a partire dalle 17 italiane (ore 21 circa). Prima di lui le sfide tra Swiatek-Potapova e Martinez-Paul.