Fontecchio: "Lettonia test importante, con Pozzecco mi trovo bene"

08 Ago 2025 - 22:33

"Procede bene la preparazione, ci stiamo allenando forte. Con la Lettonia sarà un banco di prova importante. Siamo un gruppo collaudato che gioca da tanti anni insieme, è sempre un piacere ritrovarci in Nazionale". Così Simone Fontecchio ha parlato dal ritiro di Trieste della Nazionale in vista dell'amichevole di preparazione a Eurobasket contro la Lettonia.

"Sono due anni che non giocavo ed è una sensazione che mi mancava. Ora ho un po' più di esperienza e ogni anno è un'occasione per noi. Con il Ct mi trovo bene, spero di poter vivere assieme a lui e alla squadra ancora tante emozioni", ha aggiunto ai microfoni di Sky Sport. 

