Tennis, Wta Cincinnati: Bronzetti al secondo turno in rimonta
08 Ago 2025 - 20:55
Esordio vincente per Lucia Bronzetti al Masters 1000 di Cincinnati. L'azzurra ha battuto in tre set e in rimonta la cinese Zhu Lin con il punteggio di 6-7, 6-2 7-6. Al secondo turno Bronzetti troverà la neo australiana Daria Kasatkina.
