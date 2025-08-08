Basket, Europei U20 femminili: domani semifinale Italia-Spagna

Domani alle ore 21.30 italiane la Nazionale Under 20 Femminile scende in campo a Matosinhos (Portogallo) per giocare la semifinale del Campionato Europeo di categoria contro la Spagna: dopo l'Oro e il Bronzo vinti dall'Under 20 e dall'Under 18 Maschile, un'altra rappresentativa Azzurra è nelle prime quattro squadre della più importante rassegna continentale. Nell'altra semifinale, in programma alle 18.00, si sfideranno Svezia e Lituania. Le Azzurre hanno chiuso il proprio girone al secondo posto, dopo il successo con la Cechia e le sconfitte con Paesi Bassi e Polonia. Negli Ottavi di finale l'Italia ha superato la Lettonia e ieri nei Quarti ha regolato Israele, che nel turno precedente aveva sorprendentemente eliminato la Francia. L'analisi di coach Piazza: "La squadra sta bene, mentalmente e fisicamente: dopo la prima partita persa con la Polonia avevamo smarrito un po' di fiducia ma la squadra è stata bravissima nel ritrovare giorno dopo giorno le certezze che avevamo consolidato durante il raduno di Gubbio. Con la Lettonia e anche con Israele le ragazze hanno disputato un'eccellente partita soprattutto in attacco. In particolare l'impegno di ieri era particolarmente insidioso perché Israele non è per niente una squadra facile da scoutizzare, abituata come è ad affidarsi in maniera ossessiva al talento e all'estro di Raviv. Abbiamo resistito alla loro folata del secondo tempo e con pazienza siamo tornate avanti, segno della maturità raggiunta dalla squadra: la Spagna che affrontiamo domani è come da tradizione una formazione di tutto rispetto, fa della prestanza fisica soprattutto a rimbalzo offensivo la sua forza ed è letale quando alza la pressione difensiva e trova punti in transizione dopo recupero. È un Europeo decisamente bizzarro, la Francia giocherà per non retrocedere il girone 13-16 posto e in semifinale sono arrivate outsider come Lituania e Svezia".