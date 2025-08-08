Nba, coach Mazzulla rinnova con i Boston Celtics

L'allenatore dei Boston Celtics, Joe Mazzulla, ha firmato un'estensione pluriennale del contratto con la squadra che ha guidato al titolo Nba nel 2024. Lo ha annunciato la franchigia biancoverde. I termini dell'accordo non sono stati rivelati, ma l'accordo estende la permanenza del 37enne americano nei Celtics, dove ha ricoperto il ruolo di assistente allenatore dal 2019 al 2022. È diventato capo allenatore nel settembre 2022, quando Ime Udoka è stato licenziato per aver violato il regolamento etico del club (aveva una relazione con una dipendente), pochi giorni prima dell'inizio del training camp per la stagione 2022-23. "Questa è davvero una benedizione - le parole di Mazzulla riferite in un comunicato diffuso dai Celtics -. Sono grato ai giocatori che ho potuto allenare nelle ultime tre stagioni. Non vedo l'ora di competere per i Celtics e per la città di Boston". I Celtics hanno chiuso con un record di 57-25 nella prima stagione di Mazzulla, ma hanno perso contro Miami nelle finali della Eastern Conference. La stagione successiva, Boston ha chiuso con un record di 64-18 e ha battuto Dallas nelle finali Nba, rendendo Mazzulla il più giovane allenatore di una squadra campione della lega dai tempi di Bill Russell nel 1969. La scorsa stagione Boston ha chiuso con un record di 61-21, piazzandosi al secondo posto nella Eastern Conference, ma ha perso contro New York al secondo turno dei playoff. "Siamo davvero entusiasti che Joe abbia accettato di rinnovare il suo contratto con i Celtics", ha dichiarato Brad Stevens, presidente delle operazioni di basket dei Celtics. "Capisce il lavoro e ha una passione per i Celtics che è eguagliata solo dai nostri tifosi più accaniti", ha aggiunto.