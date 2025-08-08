Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy

Nba, coach Mazzulla rinnova con i Boston Celtics

08 Ago 2025 - 21:43

L'allenatore dei Boston Celtics, Joe Mazzulla, ha firmato un'estensione pluriennale del contratto con la squadra che ha guidato al titolo Nba nel 2024. Lo ha annunciato la franchigia biancoverde. I termini dell'accordo non sono stati rivelati, ma l'accordo estende la permanenza del 37enne americano nei Celtics, dove ha ricoperto il ruolo di assistente allenatore dal 2019 al 2022. È diventato capo allenatore nel settembre 2022, quando Ime Udoka è stato licenziato per aver violato il regolamento etico del club (aveva una relazione con una dipendente), pochi giorni prima dell'inizio del training camp per la stagione 2022-23. "Questa è davvero una benedizione - le parole di Mazzulla riferite in un comunicato diffuso dai Celtics -. Sono grato ai giocatori che ho potuto allenare nelle ultime tre stagioni. Non vedo l'ora di competere per i Celtics e per la città di Boston". I Celtics hanno chiuso con un record di 57-25 nella prima stagione di Mazzulla, ma hanno perso contro Miami nelle finali della Eastern Conference. La stagione successiva, Boston ha chiuso con un record di 64-18 e ha battuto Dallas nelle finali Nba, rendendo Mazzulla il più giovane allenatore di una squadra campione della lega dai tempi di Bill Russell nel 1969. La scorsa stagione Boston ha chiuso con un record di 61-21, piazzandosi al secondo posto nella Eastern Conference, ma ha perso contro New York al secondo turno dei playoff. "Siamo davvero entusiasti che Joe abbia accettato di rinnovare il suo contratto con i Celtics", ha dichiarato Brad Stevens, presidente delle operazioni di basket dei Celtics. "Capisce il lavoro e ha una passione per i Celtics che è eguagliata solo dai nostri tifosi più accaniti", ha aggiunto.

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

02:16
DICH CARLOTTA CAMBI DICH

Cambi: "Grande voglia di giocarci questo Mondiale"

01:30
Forza Lorenzo

Forza Lorenzo

02:13
IMMAGINI LORENZO BONICELLI RIENTRO IN ITALIA (NIGUARDA) MCH

Il rientro di Lorenzo Bonicelli in Italia

03:05
DICH ANNA DANESI 7/8 DICH

Mondiali Volley, Anna Danesi: "Noi favorite ma senza paura"

03:24
DICH VELASCO 7/8 DICH

Velasco verso i Mondiali: "Più difficili delle Olimpiadi"

01:24
Milano-Cortina 2026

Milano-Cortina 2026

01:36
Sinner a Cincinnati

Sinner a Cincinnati

00:46
MCH MASCOTTE NHL E GRIZZLY MCH

Un orso grizzly sbuca all'improvviso e prende di mira l'attaccante dei Seattle Kraken

01:59
Brignone in esclusiva

Brignone in esclusiva

02:33
DICH BRIGNONE PER SITO 3/8 DICH

Brignone: "Quanto tempo per il rientro? Non lo so e non lo sanno i medici"

01:33
rbgenova

Red Bull Cerro Abajo 2025: anteprima show a Marassi

00:37
MCH BASEBALL LA MAZZA SI SPACCA MCH

MLB, a Shea Langeliers si spezza la mazza e finisce addosso al ricevitore

01:00
DICH ELEONORA BOI TG5 DICH

Eleonora Boi: "Mi piacciono gli horror ma non viverli..."

01:33
Volley, sogno mondiale

Volley, sogno mondiale

04:07
DICH EKATERINA ANTROPOVA DICH

Antropova: "Lavoriamo sull'aspetto mentale"

02:16
DICH CARLOTTA CAMBI DICH

Cambi: "Grande voglia di giocarci questo Mondiale"

I più visti di Altri Sport

IMMAGINI LORENZO BONICELLI RIENTRO IN ITALIA (NIGUARDA) MCH

Il rientro di Lorenzo Bonicelli in Italia

DICH ANNA DANESI 7/8 DICH

Mondiali Volley, Anna Danesi: "Noi favorite ma senza paura"

Sinner nella storia

Sinner nella storia

MCH MASCOTTE NHL E GRIZZLY MCH

Un orso grizzly sbuca all'improvviso e prende di mira l'attaccante dei Seattle Kraken

Da Bastoni a Donnarumma, tutti pazzi per il padel: le foto in Sardegna

Confortola: "K2, Everest e Cho Oyu le perle della mia collana degli ottomila"

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
23:38
ItalBasket, Pozzecco: "Siamo un cantiere aperto, ma non sono preoccupato"
22:33
Fontecchio: "Lettonia test importante, con Pozzecco mi trovo bene"
21:43
Nba, coach Mazzulla rinnova con i Boston Celtics
21:20
Basket, Europei U20 femminili: domani semifinale Italia-Spagna
21:01
Tennis, Wta Cincinnati: Mboko e Osaka rinunciano al torneo