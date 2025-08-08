Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy

Tennis, Wta Cincinnati: Mboko e Osaka rinunciano al torneo

08 Ago 2025 - 21:01

Reduci dalla finale del torneo di Montreal, la vincitrice, la giovane canadese Victoria Mboko, e la sua avversaria in finale, Naomi Osaka, non parteciperanno al Wta 1000 di Cincinnati. La notizia del loro ritiro era attesa, dato il calendario di questi due tornei, con Montreal terminato solo ieri sera. La diciottenne Mboko ha rivelato di essere stata colpita al polso sinistro dopo aver battuto Osaka 2-6, 6-4, 6-1. La giapponese ha semplicemente menzionato un cambiamento di programma, ha precisato la WTA. Il WTA 1000 di Cincinnati è l'ultimo grande torneo prima degli US Open (25 agosto - 7 settembre). 

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

02:16
DICH CARLOTTA CAMBI DICH

Cambi: "Grande voglia di giocarci questo Mondiale"

01:30
Forza Lorenzo

Forza Lorenzo

02:13
IMMAGINI LORENZO BONICELLI RIENTRO IN ITALIA (NIGUARDA) MCH

Il rientro di Lorenzo Bonicelli in Italia

03:05
DICH ANNA DANESI 7/8 DICH

Mondiali Volley, Anna Danesi: "Noi favorite ma senza paura"

03:24
DICH VELASCO 7/8 DICH

Velasco verso i Mondiali: "Più difficili delle Olimpiadi"

01:24
Milano-Cortina 2026

Milano-Cortina 2026

01:36
Sinner a Cincinnati

Sinner a Cincinnati

00:46
MCH MASCOTTE NHL E GRIZZLY MCH

Un orso grizzly sbuca all'improvviso e prende di mira l'attaccante dei Seattle Kraken

01:59
Brignone in esclusiva

Brignone in esclusiva

02:33
DICH BRIGNONE PER SITO 3/8 DICH

Brignone: "Quanto tempo per il rientro? Non lo so e non lo sanno i medici"

01:33
rbgenova

Red Bull Cerro Abajo 2025: anteprima show a Marassi

00:37
MCH BASEBALL LA MAZZA SI SPACCA MCH

MLB, a Shea Langeliers si spezza la mazza e finisce addosso al ricevitore

01:00
DICH ELEONORA BOI TG5 DICH

Eleonora Boi: "Mi piacciono gli horror ma non viverli..."

01:33
Volley, sogno mondiale

Volley, sogno mondiale

04:07
DICH EKATERINA ANTROPOVA DICH

Antropova: "Lavoriamo sull'aspetto mentale"

02:16
DICH CARLOTTA CAMBI DICH

Cambi: "Grande voglia di giocarci questo Mondiale"

I più visti di Altri Sport

IMMAGINI LORENZO BONICELLI RIENTRO IN ITALIA (NIGUARDA) MCH

Il rientro di Lorenzo Bonicelli in Italia

DICH ANNA DANESI 7/8 DICH

Mondiali Volley, Anna Danesi: "Noi favorite ma senza paura"

Sinner nella storia

Sinner nella storia

MCH MASCOTTE NHL E GRIZZLY MCH

Un orso grizzly sbuca all'improvviso e prende di mira l'attaccante dei Seattle Kraken

Da Bastoni a Donnarumma, tutti pazzi per il padel: le foto in Sardegna

Confortola: "K2, Everest e Cho Oyu le perle della mia collana degli ottomila"

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
21:20
Basket, Europei U20 femminili: domani semifinale Italia-Spagna
21:01
Tennis, Wta Cincinnati: Mboko e Osaka rinunciano al torneo
20:55
Tennis, Wta Cincinnati: Bronzetti al secondo turno in rimonta
20:49
Orientamento, World Games: Debertolis colpito da malore
20:36
Ciclismo, Giro di Polonia: Brennan vince la quinta tappa a Zakopane