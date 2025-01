Atletica, Weir vittorioso al debutto nel getto del peso in Germania

Zane Weir, 29enne lanciatore italo-sudafricano, ha vinto con la misura di 20,53 la gara del getto del peso nel meeting tedesco di Nordhausen, in Germania, valido quale prova challenger del continental tour indoor, iniziando così nel migliore dei modi la sua stagione agonistica al rientro dal secondo periodo di allenamento in Sudafrica, a Stellenbosch, dove si è allenato insieme al suo compagno di allenamento Leonardo Fabbri, con il quale gareggerà poi per il debutto di quest'ultimo il 4 febbraio prossimo nel meeting di Ostrava nella Repubblica Ceca, ma prima farà un'altra uscita agonistica il 2 a Rocklitz sempre in Germania. Per Weir, campione europeo al coperto in carica della specialità grazie al titolo vinto nei campionati di Istanbul 2023, in gara altre due misure valide di 20,25 e 20,08 oltre che 3 nulli, mentre al secondo posto si è piazzato lo statunitense Roger Steen con 20,02.