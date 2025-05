Atletica, Valensin quinta sui 200 metri di Zagabria in 23"39 nel debutto internazionale

Elisa Valensin, 18enne velocista azzurra nominata nel 2024 dalla Fidal quale atleta emergente dell'anno, ha chiuso in quinta posizione con il tempo di 23"39 i 200 metri del Memorial Boris Hanzekovic di Zagabria, meeting Gold del Continental Tour Gold, nella prova dominata dalla santaluciana campionessa olimpica dei 100, Julien Alfred, con 22"15. Per la giovanissima sprinter milanese, alla prima gara internazionale a livello assoluto della sua carriera, una buona prestazione a 30 centesimi dal proprio personale di 23"09, ma soprattutto una grande carica di esperienza in vista dei prossimi impegni agonistici e punti utili per cominciare a scalare il ranking mondiale. Nei 400 metri sempre al femminile, presenti tre azzurre a cominciare da Anna Polinari quarta in 51"81, poi Alice Mangione quinta in 52"26 e Rebecca Borga sesta in 52"76, nella gara vinta dalla spagnola Paula Siviglia in 51"00.