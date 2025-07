La caduta del Sachsenring ha messo fuorigioco Maverick Vinales anche per il prossimo GP di Brno e così la Ktm ha deciso di affidare la sua moto del team Tech 3 a Pol Espargarò. Lo spagnolo, collaudatore della casa austriaca, sostituirà il connazionale fresco di operazione alla spalla sinistra nel round della MotoGP previsto nel fine settimana in Repubblica Ceca. Al suo fianco ci sarà Enea Bastianini dopo il forfait in Germania.