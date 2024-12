Atletica, Tortu: "Agli Europei potevo vincere, ho peccato un po'"

"Sono tornato a casa incazzato dagli Europei, dove potevo vincere i 200 metri e sono arrivato secondo". Lo ha detto il campione Filippo Tortu ospite della nuova puntata di 'Stasera c'è Cattelan - Supernova', il vodcast e podcast disponibile sulle maggiori piattaforme di streaming e sul canale YouTube ufficiale di Alessandro Cattelan. Nella corsa il più grande avversario di un atleta è il cronometro, ha raccontato il velocista: "Sai quando magari tu fai la gara migliore della tua vita e arrivi ultimo cos'è che ti puoi dire? Hai fatto il massimo... poi se naturalmente fai degli errori non la superi proprio alla grande". "Quale è stato il mio errore? Secondo me, cosa che non faccio spesso, ho peccato un po', non dico di arroganza, ma sapevo di essere il favorito, perché nelle qualifiche ero andato meglio degli altri correndo facilmente - prosegue Tortu - ho voluto forzare e, a tutti i costi, raggiungere un obiettivo di tempo che mi ero prefissato. Non ho corso sciolto, pensavo al mio tempo, che poi ovviamente sapevo che era un tempo che mi avrebbe fatto vincere. Poi ho sbagliato due cose in curva, i 200 metri sono lunghi, e a 150 metri quando non ne hai più, non ne hai più… il giorno prima avevo corso benissimo, gara migliore della mia vita, il giorno dopo ho fatto la peggiore".