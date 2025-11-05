Atletica: torna la Best Woman, oltre 1400 di corsa a Fiumicino

Dopo due anni di assenza torna a Fiumicino una delle manifestazioni nazionali più attese della corsa su strada, "la Best Woman - Trofeo Aeroporti di Roma", in programma domenica 7 dicembre. Giunta alla sua 32ª edizione, la manifestazione è organizzata dall'Asd Atletica Villa Guglielmi, con il patrocinio del Comune di Fiumicino e sotto l'egida del Comitato Regionale Lazio della Federazione Italiana di Atletica Leggera. Aeroporti di Roma, la società del Gruppo Mundys che gestisce e sviluppa gli aeroporti di Roma Fiumicino e Ciampino, conferma anche per quest'anno la collaborazione con l'iniziativa, che porterà il titolo di Trofeo Aeroporti di Roma, rafforzando così un legame basato sulla condivisione dei valori di sport, inclusione e comunità. Una partnership significativa, che contribuisce alla crescita e alla valorizzazione di un evento ormai parte integrante del territorio di Fiumicino. Inserita nel calendario nazionale Fidal e valida come Campionato Regionale Master Fidal Lazio 2025 di corsa su strada di 10 km, la Best Woman si consolida come appuntamento di riferimento sul litorale e non solo, richiamando a ogni edizione oltre 1.400 persone tra atleti e appassionati provenienti da tutta Italia. Il percorso di 10 km, omologato e certificato Fidal, prevede partenza da via Lorenzo Bezzi alle ore 9 e arrivo all'interno del Parco di Villa Guglielmi a Fiumicino. Accanto alla gara competitiva torna anche quest'anno la Camminata in Rosa, una camminata non competitiva aperta a tutti, simbolo di partecipazione e sensibilizzazione nella lotta contro la violenza di genere. "Dopo un anno complesso torniamo con rinnovato entusiasmo - dichiara Ludovico Nerli Ballati, presidente dell'Asd Atletica Villa Guglielmi - La Best Woman è una gara che unisce sport e partecipazione, e siamo felici di riportarla nella sua dimensione più autentica".