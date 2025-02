Atletica, Tecuceanu sugli 800 di Madrid per l'ultimo meeting Gold del Continental Tour

Catalin Tecuceanu, mezzofondista azzurro di origini rumene, bronzo europeo a Roma sugli 800 metri dei campionati europei 2024, anno in cui è stato anche quarto nella finale della stessa gara al coperto dei mondiali di Glasgow, gareggerà domani sera 28 febbraio a Madrid per il nono e ultimo meeting Gold di Continental Tour Indoor, dove saranno presenti altri azzurri quali Simone Barontini sempre negli 800, Elena Bellò nella stessa prova al femminile, Federica Del Buono nei 3000, Elisa Molinarolo nell'asta, questi come Tecuceanu convocati per gli euroindoor di Apeldoor che si svolgeranno dal 6 al 9 marzo, ma anche Ottavia Cestonaro nel triplo e Vittorio Ghedina nei 60 ostacoli. Tecuceanu, che proprio nella scorsa edizione del meeting al coperto della capitale spagnola vinse con il nuovo primato italiano di 1'45"00, crono avvicinato quest'anno con 1'45"35, avrà quale principale avversario lo statunitense Jonah Koech accreditato di 1'44"82.