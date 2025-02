Atletica, Sito impegnato domani sui 400 del meeting Gold di Karlsruhe

Luca Sito, primatista italiano dei 400 metri outdoor con 44"75, farà domani la sua seconda gara stagionale al coperto nel corso del quinto meeting Gold del Continental Tour Indoor di Karlsruhe in Germania, dopo l'ottimo esordio in 46"44 sui due giri al coperto della disciplina, con la possibilità pur se non dichiarata di avvicinare o addirittura attaccare anche il primato nazionale al coperto detenuto da quasi 27 anni, dal 1° marzo 1998, da Ashraf Saber che corse in 45″99 in occasione della sua medaglia d’argento negli europei indoor di Valencia. I principali avversari del 21enne atleta milanese saranno il sudafricano Zhakiti Nene e lo statunitense Brian Faust. Sulla stessa distanza, ma al femminile, impegnata Alice Mangione che punta a migliorare il 53"04 di Nantes e ad avvicinare il suo personale di 52"60, in una prova dove spicca soprattutto la presenza della britannica Lina Nielsen e dell’olandese Naomi Van den Broeck. Degli altri azzurri saranno in gara nelle prove del mezzofondo, sui 1.500 maschili Federico Riva impegnato contro lo spagnolo Adrian Ben, campione europeo al coperto degli 800, mentre tra le donne Federica Del Buono sfiderà sui 3.000 l’etiope finalista olimpica delle siepi Lomi Muleta. Sempre in Germania ma a Weinheim in un meeting Bronze del circuito, dedicato esclusivamente al salto in alto, debutto di Stefano Sottile quarto alle Olimpiadi di Parigi con il personale di 2.34, in gara contro il tedesco Mateusz Przybylko, il giapponese Takashi Eto e l’altro azzurro Manuel Lando.