Atletica, Schwazer vittorioso a Bolzano sui 3.000 metri di marcia

Alex Schwazer ci ha riprovato e, dopo il ritorno ufficiale alle competizioni nei 10.000 metri in pista di San Biagio di Callalta sabato scorso in occasione della fase regionale del Veneto dei Campionati Societari, prova dominata con il tempo di 43’11″37 che però non lo aveva soddisfatto in quanto penalizzato di 60 secondi per un'irregolarità, questa sera ha gareggiato a Bolzano sui 3.000 metri sempre in pista riservati ai master, chiudendo con il tempo di 11'43"06 grazie al quale ha avvicinato la miglior prestazione mondiale M40 di 11'28"21 risalente al 1982, e polverizzato quella italiana sempre M40 di 13'15.