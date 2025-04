Atletica, riparte la Diamond League: prima tappa a Xiamen

Letsile Tebogo per i 100 metri: il campione olimpico dei 200 ritrova la distanza breve per la prima uscita in Diamond League, con avversari quali Christian Coleman e, anche in questo caso, l'oro, l'argento e il bronzo dei 60 metri di Nanchino, il britannico Jeremiah Azu, l'australiano Lachlan Kennedy (in odore di scendere per la prima volta sotto i dieci secondi) e il sudafricano Akani Simbine. Da Nanchino a Xiamen anche l'oro mondiale dei 60 metri donne e campionessa d'Europa a Roma, la svizzera Mujinga Kambundji, che misurerà la condizione della giamaicana due volte iridata all'aperto Shericka Jackson. Nei 400 metri piani maschili, ecco gli ultimi due iridati indoor, lo statunitense Chris Bailey e il belga oro europeo a Roma 2024 Alexander Doom, al rientro dopo lunga assenza, al cospetto del grenadino Kirani James.