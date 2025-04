Atletica: presentati Assoluti a Caorle, Mei 'in pista tante eccellenze'

Poco più di 100 giorni e l'atletica italiana si ritroverà a Caorle (Venezia) per l'edizione n. 115 dei Campionati Italiani Assoluti, la massima rassegna tricolore in programma sabato 2 e domenica 3 agosto nella città veneta. Un punto organizzativo sull'evento dello stadio Chiggiato si è tenuto oggi pomeriggio in una cerimonia di presentazione al Palamare Valter Vicentini. "L'atletica è stata ospite a Caorle per quattro anni, grazie ai Campionati italiani cadetti e allievi, e ancora prima alla Finale Oro dei Cds - ha ricordato il presidente Fidal Stefano Mei - Ci siamo frequentati, poi è nato il desiderio di fare un salto di qualità e portare qui qualcosa di diverso. In fondo le nostre località balneari, in piena estate, sono il palcoscenico ideale per eventi di questo tipo. Gli Assoluti richiameranno in pista tante eccellenze della nostra atletica. Con Caorle, che nel 2025 festeggia pure il titolo di Comune Europeo dello Sport, stiamo anche ragionando perché la città possa diventare uno dei poli d'allenamento della nostra atletica. Dove esiste così tanta disponibilità, sarebbe un peccato non cogliere le opportunità". All'incontro, oltre alla vicepresidente Fidal Manuela Levorato, ha partecipato il campione mondiale ed europeo indoor del triplo, nonché bronzo olimpico, Andy Diaz, insieme al suo allenatore Fabrizio Donato: "Sono fortunato ad aver incontrato una Federazione che lavora e mi segue da vicino - ha detto Diaz - e il minimo che potevo fare era sdebitarmi a suon di medaglie".