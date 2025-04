Atletica, peso: successo per Weir in Botswana

Vittoria per Zane Weir (Fiamme Gialle) con la misura di 20,83 e secondo posto di Leonardo Fabbri (Aeronautica), autore di un lancio a 20,64. Comincia così la stagione outdoor per i due big azzurri del peso che firmano la doppietta al meeting di Gaborone, in Botswana, ma senza esagerare nella prima uscita all'aperto: un test affrontato in fase di carico negli allenamenti all'interno del periodo di raduno sudafricano di Stellenbosch che andrà avanti fino al 5 maggio. Nel secondo circuito mondiale in ordine di importanza, il Continental Tour Gold, entrambi tornano subito in azione ad appena tre settimane dalla fine delle gare al coperto, in cui non hanno raccolto quanto sperato tra gli Europei indoor di Apeldoorn e i Mondiali indoor di Nanchino. Si piazza terzo il sudafricano Kyle Blignaut con 20,32, quarto l'egiziano Mohamed Khalifa (19,85). La star del meeting è l'idolo di casa Letsile Tebogo, campione olimpico dei 200 metri, al debutto stagionale sulla distanza in 20.23 (-1.6). Arriva però dal rettilineo dei 100 il risultato principale con il 9.90 controvento (-1.4) del sudafricano Akani Simbine che sigla la migliore prestazione mondiale dell'anno e batte il keniano Ferdinand Omanyala, secondo in 10.00, ma è di spessore anche il 44.35 nei 400 del botswano Bayapo Ndori.