Tour, Vingegaard: "Per superare Pogacar io migliore più che mai"

"Finora è stata una stagione strana, ma questo mi dà ancora più motivazione: siamo pronti per la battaglia con una grandissima squadra. Mi sono allenato in altura e ora spero di fare meglio rispetto al Delfinato, ma lo dirà solamente la strada". Così Jonas Vingeaard, vincitore del Tour nel 2022 e nel 2023, sulla 'Grande Boucle' che parte domani da Lilla. Tutti si aspettano un nuovo duello tra il danese della Visma Lease a Bike e Pogacar e Vingegaard sottolinea che "secondo me Tadej sarà più forte degli anni scorsi, io dovrò essere al suo livello, la cronoscalata potrà fare grandi differenze". "Per vincere il Tour devi essere al livello di Pogacar - aggiunge -, e questo ovviamente mi spinge a dover essere al mio massimo possibile, migliore che mai".